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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الدولار
الدولار

يهتم الألاف يوميا بالبحث عن  سعر الدولار اليوم في البنوك الأحد 18-6-2023 ، وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، والذي شهد استقرارا في السعر الرسمي في البنوك لمدة تزيد عن 3 أشهر لأول مرة منذ العام الماضي.

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تصريحات الرئيس في المؤتمر الوطني للشباب

ودعم استقرار الجنيه تصريحات الرئيس السيسي الأربعاء الماضي، حول سعر الصرف، إذ قال الرئيس خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "سعر الصرف لدينا مرن ولكن إذ تعرض الموضوع لأمن مصر والشعب المصري يضيع فيها لا… عندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم ما نقعدش في مكانا".

الدولار

بيان البنك المركزي

وفي بيان له البنك المركزي، بشرى سارة للمصريين ،الثلاثاء 6-6-2023، إذ أعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

توقعات سعر الدولار 2023

و لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل سعر الدولار مع انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، حسبما توقعت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.

الدولار

الجنيه راجع 

التقدم في برنامج الطروحات الحكومية خلال شهر مايو، خف حدة الضغوط على الجنيه وأدى إلى استقرار سعر الدولار ، وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات من السياحة إلى نحو 14 إلى 15 مليار دولار، مع إيرادات قناة السويس حيث تنتظر مصر 8.8 مليار دولار منها رسوم العبور خلال عام 2023، وفقا لما أكده أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

  • 1 دولار = 30.83 جنيه بعد 30.84 للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع
أسعار الدولار بالبنك المركزي اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار عالميا

وتراجع الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 102.30 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

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