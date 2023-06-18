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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 18-6-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-6-2023؛ في البنوك العاملة السوق المصرية دون أي تغيير.


وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر و الأهلي المصري و التنمية الصناعية"

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ووصل متوسط سعر الدولار امام الجنيه في البنوك الخاصة نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل بنوك " المشرق، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB،، كريدي أجريكول، الاسكندرية"
أعلى سعر
وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

ضوابط لشركات الصرافة

وفي وقت سابق قرر البنك المركزي المصري، مد العمل بالتعديل المؤقت الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 .

قال خطاب مرسل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إلي رؤساء البنوك؛ إن تلك التعليمات مستمرة حتي نهاية يونيو 2024 إذ تتضمن إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حال عدم الإلتزام بالشروط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصل بدلا من 90 يوما وفقا لتعليمات ذلك المعيار.


كما تم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة للثانية في حال استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية من سداد العوائد المستحقة والمجنبة حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 3 شهور .


وأرجع محافظ البنك المركزي إصدار تلك التعليمات إلي مساعدة عملاء البنوك وأصحاب القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأثرها على القطاعات المختلفة.


وقال محافظ البنك المركزي المصري إن هناك دعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل والانتاج .


 

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