500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الأن بالبنوك

يهتم الكثير من المصريين بـ سعر الدولار اليوم في مصر 5-6-2023، والذي استقر في غالبية البنوك العاملة في مصر وكذلك البنك المركزي المصري ،قرابة الـ 3 شهور.

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انهييار الأخضر بالسوق السوداء

وشهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء تراجعا قويا ، إذ بلغت التعاملات عليه في حدود 37 جنيها بعدما سجل 42 جنيها قبل عدة أيام، بتراجع قدره 5 جنيهات دفعة واحدة.

ودعم تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بدعم توقعات تؤكد ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبًا، حيث تنتظر مصر نحو 14 إلى 15 مليار دولار من إيرادات السياحة مع نهاية السنة المالية 2022- 2023 التي تنتهي 30 يونيو المقبل.

الدولار

كما دعم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاع الاحتياطي النقدي الشهر الماضي بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري، فضلا عن توقعات تحقيق إيرادات بقيمة 8.8 مليار دولار من قناة السويس خلال عام 2023، وفقا لما أكده أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة مع ايرادات السياحة وغيرها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.84 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميا

وسجل الأمريكي عالميا زيادة طفيفة بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 104.19 نقطة بعد 104.04 نقطة في تعاملات الأسبوع الماضى.