5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

يبحث الكثير يوميا عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 4-6-2023 ، والذي تراجع بقوة في السوق الموازية ، بالتزامن مع استقراره في البنوك قرابة الثلاثة أشهر.

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سعر الدولار

5 جنيهات مرة واحدة

وشهد سعر الدولار هزة قوية في السوق الموازية بقيمة 5 جنيهات، إذ تراجع إلى نحو 37-38 ، بعد ما سجل 42 جنيها قبل أيام.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بدعم توقعات ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبًا، حيث تنتظر مصر نحو 14 إلى 15 مليار دولار من إيرادات السياحة مع نهاية السنة المالية 2022- 2023 التي تنتهي 30 يونيو المقبل، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

كما دعم تراجع الأخضر ارتفع الاحتياطي النقدي الشهر الماضي بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري، فضلا عن توقعات تحقيق إيرادات بقيمة 8.8 مليار دولار من قناة السويس خلال عام 2023، وفقا لما أكده أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج.

سعر الدولار

أسعار الدولار الآن

أسعار الدولار اليوم ، يبحث عنه الألاف إذ شهد الأخضر استقرارًا في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 84 يومًا كاملة.

أسعار الدولار البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.84 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميا

واستقر الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 104.04 نقطة بعد 104.26 نقطة في تعاملات الأسبوع الماضى.