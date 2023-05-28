5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

يعتبر سعر الدولار اليوم الأحد 28-5-2023 في مصر ، محل اهتمام الكثير ، إذ هبط الأخضر بقوة في السوق السوداء بقيمة تصل إلى 5 جنيهات، فيما استقر للشهر الثالث بحسب أخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر.

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ضربة قوية

وشهد الدولار ضربة قوية في السوق السوداء بعدما تخطى الـ 42 جنيها ليسجل اليوم نحو 37 جنيها بدعم توقعات ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبا، وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

الدولار

وتنتظر مصر بحسب التوقعات نحو 14 إلى 15 مليار دولار من إيرادات السياحة بنهاية السنة المالية 2022- 2023، التي تنتهي 30 يونيو المقبل أي خلال شهر، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الشهر الماضي ، فضلا عن توقعات مصر لتحقيق إيرادات بقيمة 8.8 مليار دولار من رسوم عبور السفن في قناة السويس خلال عام 2023 ، حسبما أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج.

السيطرة على التضخم

في المقابل، أكد وزير المالية محمد معيط خلال تصريحات مع وكالة بلومبرج الدولية، أن مع شهر ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.

أسعار الدولار الآن

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار اليوم، والذي شهد استقرارًا في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 77 يومًا كاملة.

أسعار الدولار بالبنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأخضر أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي

الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل السعر اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الدولار عالميا

وتراجع الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 104.23 نقطة في تعاملات اليوم.