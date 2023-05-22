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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 22-5-2023 هزة قوية في السوق السوداء، وذلك بالتزامن مع استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي .

وتراجع الأمريكي في السوق الموازية نتيجة عدة أسباب منها، ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي  من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

الدولار 

كما قرر تجار السيارات بمقاطعة شراء الدولار من السوق السوداء، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء حول أن الدولار مقوم بأكثر من سعره مقابل الجنيه، فضلا عن تصريحات وزير المالية حول قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية وتحسن سعر الصرف مع نهاية العام الحالي.

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6 جنيهات

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 35 جنيها إلى 37 جنيها بعدما سجل 40 و41 قبل أيام،  بتراجع نحو 6 جنيهات.

بشرى سارة

وفي سياق متصل، قال محمد معيط وزير المالية أوردتها وكالة بلومبرج، إن إيرادات السياحة المتوقعة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، قد تصل إلى 14 مليار دولار، موضحا أنه في ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم، فيما ارتفع الجنيه أمام العملة الامريكية في سوق العقود الآجلة، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 ، بعدما سجل 35.3 قبل أيام.

الدولار 

قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

أسعار الدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار اليوم، والذي شهد استقرارا في البنوك،  منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 71 يومًا كاملة بدون تحرك، وذلك لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الدولار في البنك المركزي

وعن سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه بعد 30.84 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

 

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل السعر اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري بنك
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