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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

الدولار
الدولار

تراجع سعر الدولار بقوة في السوق الموازية بالتزامن مع الاتجاهات الهبوطية لسعر الذهب، واستقرار الأخضر لمدة تزيد عن شهرين في البنوك ، فيما تلقى الدولار ضربات موجعة أبرزها قرار تجار السيارات بمقاطعة شراء الدولار من السوق السوداء ، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء عن سعر الدولار الحقيقي، فضلا عن تصريحات وزير المالية حول قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية وتحسن سعر الصرف مع نهاية العام الحالي.

الدولار

تراجع الدولار 

وشهد سعر الدولار في السوق السوداء هبوطا عند مستويات 36-37 جنيها بعدما سجل 40 و41 قبل أيام، نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي للمرة الثانية على التوالي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

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سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 18-5-2023

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

ديسمبر المقبل

صرح وزير المالية محمد معيط على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي بالقاهرة قبل يومين ، إن إيرادات السياحة المتوقعة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، قد تصل إلى 14 مليار دولار، موضحا أنه في ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم، بحسب  ما أوردت وكالة بلومبرج.

قرار البنك المركزي

وفي نفس السياق، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

أسعار الدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار اليوم، محل اهتما الكثير حيث شهد استقرارا في البنوك،  منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 70 يومًا كاملة بدون تحرك، وذلك لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

الجنيه يرتفع 

وارتفع الجنيه أمام العملة الامريكية في سوق العقود الآجلة، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 ، بعدما سجل 35.3 قبل أيام.

أسعار الدولار في البنك المركزي

وعن سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه  بعد 30.84 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

 

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل السعر اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر
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