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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار
الدولار

شهد الدولار موجة خسارة قوية في السوق الموازية بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب بقوة، وتصريحات رئيس الوزراء عن سعر الدولار الحقيقي، فضلا عن تصريحات وزير المالية حول قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية وتحسن سعر الصرف مع نهاية العام الحالي.

تراجع قوى 

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل نحو 36-37 بعدما سجل 40 و41 قبل أيام، نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي للمرة الثانية على التوالي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023، فضلا عن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

سعر الدولار

أسعار الدولار اليوم

وتعتبر أسعار الدولار اليوم، محل اهتما الكثير واذلي شهد استقرارا في البنوك،  منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 69 يومًا كاملة بدون تحرك، ليكمل الشهرين مستقرا بدون أي تحرك إذا لم يطرأ عليه أي تحرك جديد، وذلك لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

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لا يوجد تعويم  

وتوقع الكثير بإجراء بتخفيض كبير لقيمة الجنيه، إلا أنه ظهرت توقعات معاكسة في المقابل أبرزها توقع تقرير نشرته بلومبرج أن لا يُقدِم البنك المركزي على تخفيض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار حتى انتهاء السنة المالية الحالية.

وتشير الكثير من المؤشرات إلى تحسن قريب في قيمة الجنيه أمام الدولار، وذلك نتيجة استمرار تحقيق الاقتصادي معدلات نمو عالية رغم التحديات الصعبة، ممثلة في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر الدولار

ديسمبر المقبل

وبحسب وكالة بلومبرج، صرح وزير المالية محمد معيط على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي بالقاهرة قبل يوم ، إن إيرادات السياحة المتوقعة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، قد تصل إلى 14 مليار دولار، موضحا أنه في ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.

الجنيه يترفع مقابل الدولار 

وارتفع الجنيه أمام الأخضر في سوق العقود الآجلة، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 ، بعدما سجل 35.3 قبل أيام.

أسعار الدولار في البنك المركزي

وعن سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه  بعد 30.84 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل السعر اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

 

أسعار الدولار عالميًا

واستقر سعر الأمريكي بحسب مؤشر الدولار (DXY) ، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجّل المؤشر 103.59 نقطة  بعد 105.64 في مارس الماضي، فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية 2022

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