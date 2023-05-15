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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

انتهى التعويم|الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار
الدولار

تعتبر أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المختلفة، محل اهتمام الملايين، إذ شهد الأخضر استقرارا في البنوك لمدة تزيد عن شهرين ، وهو  ما جاء عكس توقعات الكثير بانخفاض خلال الفترة الماضية، ما يدل على قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة وسداد كل التزاماتها.

أسعار الدولار اليوم

آخر أسعار الدولار اليوم يمتلئ بها محرك البحث جوجل والذي شهد استقرارا في البنوك،  منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 65 يومًا كاملة بدون تحرك، ليكمل الشهرين مستقرا بدون أي تحرك إذا لم يطرأ عليه أي تحرك جديد، وذلك لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

الدولار

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مفيش تعويم  

على الرغم من توقعات كثيرة بتخفيض كبير لقيمة الجنيه، توقع في المقابل تقرير نشرته بلومبرج أن لا يُقدِم البنك المركزي على تخفيض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار حتى انتهاء السنة المالية الحالية.

وكشفت الكثير من المؤشرات إلى تحسن قريب في قيمة الجنيه أمام الدولار، وذلك نتيجة استمرار تحقيق الاقتصادي معدلات نمو عالية رغم التحديات الصعبة، ممثلة في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ولعل أكبر داعم لهذه المؤشرات نمو قطاع السياحة المصري الشهور الأخيرة، إذ تشير التوقعات إلى أن مصر سيدخلها ما بين  14 إلى 15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي من السياحة.

الجنيه يترفع مقابل الدولار 

وارتفع الجنيه أمام الأخضر في سوق العقود الآجلة، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 ، بعدما سجل 35.3 قبل أيام.

ياتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الأخيرة، إذ قال البنك المركزي المصري، في بيان له قبل أيام، إن الاحتياطي النقدي ارتفع  للمرة الثانية على التوالي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

أسعار الدولار في البنك المركزي

وعن سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه  بعد 30.84 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل السعر اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أسعار الدولار عالميًا

وتراجع الأخضر بشكل طفيف عن الامس بحسب مؤشر الدولار (DXY) ، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجّل المؤشر 102.68 نقطة بعد 102.71 أمس و105.64 في مارس الماضي، فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية 2022.

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