عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار لأول مرة .. ماذا حدث بعد قرار الحكومة الأخير؟

الدولار
الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك المختلفة، محل اهتمام الملايين يوميا وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه الآن، حيث يبحث عنه خاصة التجار ورجال الأعمال، بالتزامن مع الهبوط القوى الذي ضرب الأخضر عالميا.

سعر الدولار اليوم

وعن سعر الدولار اليوم فشهد استقرارا في البنوك،  منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 63 يومًا كاملة بدون تحرك، ليكمل الشهرين مستقرا بدون أي تحرك إذا لم يطرأ عليه أي تحرك جديد.

طالع أيضا:
 

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

51 يومًا .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

الجنيه يستعيد عافيته 

وفي المقابل استعاد الجنيه عافيته أمام الأخضر في سوق العقود الآجلة، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 ، بعدما سجل 35.3 قبل أيام.

ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة الأخير بشأن رفع الجمارك من على الذهب القادم مع الأفراد من الخارج ، كما دعم تراجع الدولار مقابل الجنيه ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الأخيرة، إذ قال البنك المركزي المصري، في بيان له قبل أيام، إن الاحتياطي النقدي ارتفع  للمرة الثانية على التوالي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

الدولار 

أسعار الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه  بعد 30.84 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

 

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأخضر أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل سعره اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أسعار الدولار عالميًا

واستقر الأخضر بحسب مؤشر الدولار (DXY)، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجّل المؤشر 101.895 نقطة بعد 102.89 نقطة قبل أيام و105.64 في مارس الماضي، فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية 2022.

الدولار أسعار الدولار اسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه الآن أعلى سعر للدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

الراحة النفسية مش الفلوس.. أسامة نبيه يعدد أسباب رحيل نجله عن الزمالك

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

51 يومًا .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

لم تحدث منذ شهور|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد تراجعه عالميًا

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

ترشيحاتنا

الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار لأول مرة .. ماذا حدث بعد قرار الحكومة الأخير؟

سيدة تقتل زوجها وترثيه في كتاب.. كان هذا مصيرها

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

مش عايزه |كولر يصدم نجم الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

من الفئة المتوسطة .. نوكيا تطلق هاتف C22 رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من عصارة البطيخ .. نوع من العسل الأبيض مغشوش يباع بالأسواق

علامات التقدم في السن.. صورة لطفل رضيع تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

فستان جميل .. ابنة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا بجمالها

تحذير من نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

فيديو

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ