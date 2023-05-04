هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

يبحث الكثير عن أسعار الدولار اليوم في البنوك، وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه الآن ، بالتزامن مع الهبوط القوى الذي ضرب الأخضر عالميا على خلفية اعلان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك، مستقر منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 55 يومًا كاملة بدون تحرك، عدا البنك المركزي الذي تراجع فيه بنحو قرشين.

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بيان البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصرى، في بيان له أمس الأربعاء، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

أسعار الدولار البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري ليسجّل كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه بعد 30.84 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.93 بعد 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأخضر أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي

الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل سعره اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أسعار الدولار عالميًا

وهبط الأمريكي بحسب مؤشر الدولار (DXY)، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجّل المؤشر 101.07 نقطة بعد 102.89 نقطة قبل أيام و105.64 في مارس الماضي، فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي