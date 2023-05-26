خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

هبط سعر الدولار اليوم 26-5-2023 بقوة في السوق الموازية، بقيمة تصل إلى 7 جنيهات لأول مرة، إذ هوى الأخضر بقوة نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة واستقرار الأوضاع المالية وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

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الدولار

إيرادات السياحة

وتراجع الدولار في السوق السوداء نتيجة عدة أسباب أبرزها، أن تنتظر مصر بحسب التوقعات نحو 14 إلى 15 مليار دولار من إيرادات السياحة بنهاية السنة المالية 2022- 2023، التي تنتهي 30 يونيو المقبل أي خلال شهر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي.

وبعد أن سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 42 جنيها، عاد ليسجل اليوم نحو بين 35 و37.5 جنيه، فيما استقر الأخضر في البنوك على مدار 3 شهور.

تعافي الجنيه المصري

وكان وزير المالية محمد معيط أكد خلال تصريحات نشرتها وكالة بلومبرج، أن مع شهر ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.

الدولار

أسعار الدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار اليوم، محل اهتمام الكثيرين والذي شهد استقرارًا في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 75 يومًا كاملة.

أسعار الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.82 جنيه بعد 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع..

الدولار في البنك المصري الخليجي

الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل السعر اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.