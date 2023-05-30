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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 جنيهات مرة واحدة| انهيار الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

الدولار
الدولار

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم في مصر 30-5-2023، وذلك بعد تراجعه بشكل قوى في السوق الموازية بقيمة نحو 5 جنيهات، وذلك بالتزامن مع استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي منذ مارس الماضي.

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انهيار السعر بالسوق السوداء

وهبط الدولار بقوة في السوق السوداء حيث وصل التعامل عليه بنحو ما بين 36 - 37، بعدما سجل 42 جنيها قبل أيام، بدعم توقعات ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبا، وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

وبحسب التوقعات تنتظر مصر نحو 14 إلى 15  مليار دولار من إيرادات السياحة مع نهاية السنة المالية 2022- 2023 التي تنتهي 30 يونيو المقبل، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

الدولار

في المقابل واذلي دعم تراجع الجنيه في السوق السوداء ارتفاع فيه الاحتياطي النقدي الشهر الماضي، فضلا عن توقعات مصر لتحقيق إيرادات بقيمة 8.8 مليار دولار من رسوم عبور السفن في قناة السويس خلال عام 2023، وفقا لما أكده أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج.

السيطرة على التضخم

في المقابل أكد محمد معيط وزير المالية،  خلال تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج ، أنه مع شهر ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم.

أسعار الدولار الآن

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار اليوم ، إذ شهد الأخضر استقرارًا في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرًا بذلك لمدة 79  يومًا كاملة.

أسعار الدولار بالبنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

  • 1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأخضر أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجّل السعر اليوم في البنوك، استقرارًا ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر 

سعر الدولار عالميا 

واستقر الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 104.26 نقطة في تعاملات اليوم.

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