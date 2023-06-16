3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم في البنوك الجمعة 16-6-2023 ، وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، والذي شهد استقرارا في السعر الرسمي في البنوك لمدة تزيد عن 3 أشهر لأول مرة منذ العام الماضي ، كما دعم استقرار الجنيه تصريحات الرئيس السيسي أمس الأول الأربعاء حول سعر الصرف، إذ قال الرئيس خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "سعر الصرف لدينا مرن ولكن إذ تعرض الموضوع لأمن مصر والشعب المصري يضيع فيها لا… عندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم ما نقعدش في مكانا".

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الدولار

توقعات سعر الدولار 2023

وبحسب مجموعة سيتي جروب الأمريكي، لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مع انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار.

بيان البنك المركزي

كما زف البنك المركزي، بشرى سارة للمصريين ،الثلاثاء الماضي 6-6-2023 في بيان رسمي له، إذ أكد ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

الجنيه يستعيد ثقته

وخفت حدة الضغوط على الجنيه مقابل الدولار بالتزامن مع التقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية خلال شهر مايو، مع توقعات ارتفاع إيرادات من السياحة إلى نحو 14 إلى 15 مليار دولار، مع إيرادات قناة السويس حيث تنتظر مصر 8.8 مليار دولار منها رسوم العبور خلال عام 2023، وفقا لما أكده أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

الدولار

في نفس السياق، ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 3 شهور للجنيه بنسبة 1% إلى 33.20 مقابل الدولار.

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه بعد 30.84 للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع

أسعار الدولار بالبنك المركزي اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميا

وتراجع الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 102.17 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضى.