التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين ، والذي شهد استقرارا في السعر الرسمي في البنوك لمدة تزيد عن 3 أشهر لأول مرة منذ العام الماضي.

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سعر الدولار

الجنيه يستعيد ثقته

وخفت حدة الضغوط على العملة المحلية مقابل الدولار بالتزامن مع التقدم المحرز في برنامج الطروحات الحكومية خلال شهر مايو، مع توقعات ارتفاع إيرادات من السياحة إلى نحو 14 إلى 15 مليار دولار، وقناة السويس حيث تنتظر مصر 8.8 مليار دولار من قناة السويس خلال عام 2023، وفقا لما أكده أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة مع ايرادات السياحة وغيرها.

في نفس التوقيت، ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 3 شهور للجنيه بنسبة 1% إلى 33.20 مقابل الدولار.

الدولار

توقعات سعر الدولار 2023 .. مفيش تعويم

وبحسب تقارير دولية أبرزها ، بنك سيتي جروب الأمريكي، لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مع انحسار الضغوط الاقتصادية ، والتوجه نحو مزيد من توفير العملة الصعبة، إذ يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي، بشرى سارة للمصريين ،الثلاثاء الماضي 6-6-2023 في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه بعد 30.84 للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع

أسعار الدولار بالبنك المركزي اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميا

وتراجع الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 103.57 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع الماضى.