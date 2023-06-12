عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه

يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين ، والذي شهد استقرارا في السعر الرسمي في البنوك لمدة تزيد عن 3 أشهر لأول مرة منذ العام الماضي.

موضوعات متعلقة:

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

الدولار مستقر في مصر.. أسعار العملات الأجنبية ختام اليوم الأحد

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 11 يونيو 2023

مفيش خفض للجنيه.. مفاجأة سارة بشأن العملة المصرية مقابل الدولار |إيه الحكاية؟

تراجع الدولار وسط انتظار أسعار النفط لبيانات أمريكية هامة

باعتراف صندوق النقد الدولي.. روسيا توجه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

سعر الدولار

الجنيه يستعيد ثقته

وخفت حدة الضغوط على العملة المحلية مقابل الدولار بالتزامن مع التقدم المحرز في  برنامج الطروحات الحكومية خلال شهر مايو، مع توقعات ارتفاع إيرادات من السياحة إلى نحو 14 إلى 15 مليار دولار، وقناة السويس حيث تنتظر مصر 8.8 مليار دولار من قناة السويس خلال عام 2023، وفقا لما أكده أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بلومبرج، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة مع ايرادات السياحة وغيرها.

في نفس التوقيت، ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 3 شهور للجنيه بنسبة 1% إلى 33.20 مقابل الدولار.

الدولار

توقعات سعر الدولار 2023 .. مفيش تعويم 

وبحسب تقارير دولية أبرزها ، بنك سيتي جروب الأمريكي، لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مع انحسار الضغوط الاقتصادية ، والتوجه نحو مزيد من توفير العملة الصعبة، إذ يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي، بشرى سارة للمصريين ،الثلاثاء الماضي 6-6-2023 في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

  • 1 دولار = 30.83 جنيه بعد 30.84 للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع
أسعار الدولار بالبنك المركزي اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميا 

وتراجع الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل  103.57 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع الماضى.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار البنك المركزي أعلى سعر للدولار اليوم توقعات سعر الدولار 2023 الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

رسالة مثيرة من خبير لوائح لـ كهربا عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

الدولار مستقر في مصر.. أسعار العملات الأجنبية ختام اليوم الأحد

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 11 يونيو 2023

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

5 جنيهات مرة واحدة| انهيار الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

شبح الخلافات يطارد تويتر وجوجل بعد رفض إيلون ماسك دفع فواتير خدماتها

الجردل مكتبها.. قصة ملهمة لـ منة الله الأولى على الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ|شاهد

قبل وصولها لـ مليون جنيه .. سعر أرخص فئات "هافال H6" في مصر |صور

حدث ليلا.. نسر الأهلي يحلق في سماء المغرب بالنجمة الـ11 وتهنئة خاصة من الرئيس السيسي.. نداء عاجل بشأن كارثة محتملة في أوكرانيا

عمرو العادلي يكشف أسرار خاصة عن الراحل حمدي أبو جليل

قرار عاجل من المحكمة بشأن محامي وآخرين في قضية الهوج بول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان الشهية وانتفاخ البطن.. هذه العلامات تشير إلي الإصابة بمرض خطير

أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت.. هل انت منهم؟

طريقة عمل كيك الأناناس بمذاق لا يقاوم

مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم| أعراض خطيرة

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ