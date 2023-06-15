بسبب ضعف الدولار.. ارتفاع في أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، 3% إلى أعلى مستوى في أسبوع بفعل ضعف الدولار الأمريكي وقفزة في مصافي التكرير في الصين، أكبر مستورد للخام.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار، أو 3.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.67 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.35 دولار، أو 3.4 بالمئة، ليستقر عند 70.62 دولار.

وكانت تلك أعلى ارقام إغلاق لخام برنت وغرب تكساس الوسيط منذ الثامن من يونيو.

في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للديزل الأمريكي بنحو 5٪ إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل.

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع

وتلقى سوق النفط دعمًا من التقارير الأمريكية التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في مايو، كما أدت طلبات إعانة البطالة التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي إلى خفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات الأخرى.

وضعف الدولار يجعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى، مما قد يعزز الطلب على النفط.