نهاية الأخضر.. روسيا تعلن عن عملة احتياطية عالمية جديدة

قال إيجور شوفالوف، رئيس شركة التنمية الحكومية الروسية “VEB.RF”، اليوم الخميس، إن اليوان الصيني يحرم الدولار الأمريكي تدريجياً من ميزته التنافسية وقد اكتسب مكانة عملة احتياطي عالمية.

التخلي عن الدولار الأمريكي

وقال شوفالوف، على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إن “البلدان حول العالم حققت بالفعل تقدمًا مهمًا نحو التخلي عن اعتمادها على الدولار الأمريكي، وستستمر هذه العملية”.

وأضاف: “حتى أولئك الذين تربطهم علاقات جيدة بالولايات المتحدة، ويرون المواجهة الاقتصادية والمالية الحالية، سيدعمون تطوير أنظمة تسوية بديلة لا تعتمد على سويفت والدولار، من أجل سلامتهم ... إنها ليست مسألة ثقة أو عدم الثقة، إنها حقيقة من حقائق الحياة التي يجب التغلب عليها من خلال إنشاء أنظمة دفع جديدة”.

وأوضح أن شركة التنمية الحكومية الروسية “VEB.RF”، لا تستخدم الدولار في التسويات الدولية مع الشركاء الأجانب، وبدلاً من ذلك تقوم بالدفع باليوان وعملات الدول “الصديقة” الأخرى.

روسيا: اليوان هو الآن عملة احتياطي عالمية

وشدد على أن “اليوان هو الآن عملة احتياطي عالمية، وليس هناك ما يخفيه”.

ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار في احتياطيات العملات الأجنبية العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بنسبة 58٪ في الربع الأخير من عام 2022.

وبدأت العديد من الدول في التخلي عن الدولار الأمريكي.