عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الأخضر.. روسيا تعلن عن عملة احتياطية عالمية جديدة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال إيجور شوفالوف، رئيس شركة التنمية الحكومية الروسية “VEB.RF”، اليوم الخميس، إن اليوان الصيني يحرم الدولار الأمريكي تدريجياً من ميزته التنافسية وقد اكتسب مكانة عملة احتياطي عالمية.

التخلي عن الدولار الأمريكي

وقال شوفالوف، على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إن “البلدان حول العالم حققت بالفعل تقدمًا مهمًا نحو التخلي عن اعتمادها على الدولار الأمريكي، وستستمر هذه العملية”.

وأضاف: “حتى أولئك الذين تربطهم علاقات جيدة بالولايات المتحدة، ويرون المواجهة الاقتصادية والمالية الحالية، سيدعمون تطوير أنظمة تسوية بديلة لا تعتمد على سويفت والدولار، من أجل سلامتهم ... إنها ليست مسألة ثقة أو عدم الثقة، إنها حقيقة من حقائق الحياة التي يجب التغلب عليها من خلال إنشاء أنظمة دفع جديدة”.

بعد قرار المركزي الأوروبي.. ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في 15 عاما

الدولار ينهار.. الأخضر يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع أمام اليورو

وأوضح أن شركة التنمية الحكومية الروسية “VEB.RF”، لا تستخدم الدولار في التسويات الدولية مع الشركاء الأجانب، وبدلاً من ذلك تقوم بالدفع باليوان وعملات الدول “الصديقة” الأخرى.

روسيا: اليوان هو الآن عملة احتياطي عالمية

وشدد على أن “اليوان هو الآن عملة احتياطي عالمية، وليس هناك ما يخفيه”.

ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار في احتياطيات العملات الأجنبية العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بنسبة 58٪ في الربع الأخير من عام 2022.

وبدأت العديد من الدول في التخلي عن الدولار الأمريكي.

اليوان الصيني اليوان الدولار الدولار الأمريكى صندوق النقد الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

5مليارات دولار.. صفقة قطرية مصرية منتظرة في 7 فنادق تاريخية| تفاصيل

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

نبأ سار .. أوكرانيا تعلن موعد نهاية الحرب

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

موضوعات متعلقة

بسبب الهجوم المضاد.. تحرك عاجل من الغرب لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد-2 الألمانية

بـ33 دولة.. رئيس الأركان الأمريكي يكشف عن تدريب 60 ألف جندي أوكراني

920 مليون دولار.. أمريكا تعلن عن مساعدات إنسانية ضخمة لـ سوريا

مندوب السودان بالأمم المتحدة: ميليشيا الدعم السريع تعمل على هدم الدولة

نبأ سار .. أوكرانيا تعلن موعد نهاية الحرب

"خطير".. إعلان صادم من وكالة الطاقة الذرية بشأن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية

بعد قرار المركزي الأوروبي.. ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في 15 عاما

فرنسا: تجمعنا شراكة ثابتة مع السعودية.. وندعم جهود المملكة للتهدئة في السودان

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: ما حدث في مصر نقلة نوعية مهمة وغير مسبوقة ..فيديو

وصول أمير قطر إلى بغداد في زيارة رسمية.. شاهد

لدعم المستحقين في كافة محافظات مصر.. "حياة كريمة" تتوجه بالشكر لـ النائب محمد أبو العينين

أبو العينين لرؤساء كبري الشركات والمستثمرين الفرنسيين: الرئيس السيسي الداعم الأول للقطاع الخاص.. وهذا وقت الاستثمار في مصر

نهاية الأخضر.. روسيا تعلن عن عملة احتياطية عالمية جديدة

سلعة الله غالية.. روشتة لطبيب ينصح ببر الوالدين بسبب مرضى الجوع والعطش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الجو الكثيرة .. إليك طرق علاج برد الصيف

القصة الكاملة لطلاق جوري بكر بداية من الهاكر حتى فتوى بسمة وهبة

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

شاهد.. طائر ضخم يقتحم قمرة قيادة طائرة في الجو بالإكوادور| ماذا حدث؟

فيديو

جوزي ميعملش كدا .. حقيقة انفصال جوري بكر قبل أشهر من إنجابها

عمرو مصطفى: سكت على تسريب افتكرلك ايه بصوت شيرين عشان ظروفها

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ