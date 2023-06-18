أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 18-6-2023

سجل أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد الموافق 18-6-2023، نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .



وسجل أدني سعر لـ دولار مقابل الجنيه في 3 بنوك "مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية".

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 18-6-2023؛ في البنوك العاملة السوق المصرية دون أي تغيير.

الدولار في البنك المركزي



وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سجل

الدولار في بنوك القطاع الخاص



ووصل متوسط سعر الدولار امام الجنيه في البنوك الخاصة نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل بنوك " المشرق، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،، كريدي أجريكول، الاسكندرية"



أعلي سعر



وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

ضوابط لشركات الصرافة

وفي وقت سابق قرر البنك المركزي المصري، مد العمل بالتعديل المؤقت الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 .

قال خطاب مرسل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إلي رؤساء البنوك؛ إن تلك التعليمات مستمرة حتي نهاية يونيو 2024 إذ تتضمن إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حال عدم الإلتزام بالشروط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصل بدلا من 90 يوما وفقا لتعليمات ذلك المعيار.



كما تم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة للثانية في حال استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية من سداد العوائد المستحقة والمجنبة حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 3 شهور .



وأرجع محافظ البنك المركزي إصدار تلك التعليمات إلي مساعدة عملاء البنوك وأصحاب القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأثرها على القطاعات المختلفة.



وقال محافظ البنك المركزي المصري إن هناك دعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل والانتاج .

التضخم والبنك المركزي



ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر نهاية مايو الماضي نحو 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مايو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023.



