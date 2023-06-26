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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار
سعر الدولار

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك 26-6-2023، مقابل الجنيه المصري، والذي شهد مفاجأة لم تحدث منذ شهور في السعر الرسمي، بالتزامنمع قرار البنك المركزي الأخير الخميس الماضي.

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، حيث تحدث البنوك سعر الدولار بشكل يومي على مواقعها الرسكية وأبرزها البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وكافة البنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر الدولار منذ يوم 10 مارس.

سعر الدولار 

قرار البنك المركزي 

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%

هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار

وتكثر الأسئلة حول ، هل سيرتفع الدولار؟، ولكن بحسب تقارير دولية، لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار مع انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.

ودعم تلك التوقعات ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9  مليار و400 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023 بزيادة 35 % عن العام السابق 2021-2022 ، حسبما صرح الفريق أسامة ربيع في مؤتمر للهيئة الأربعاء 21-6-2023، إلى استقرار سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار 

 دعم الجنيه أيضا مقابل الأخضر التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما خفف حدة الضغوط على الجنيه ، وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات  السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة.

سعر الدولار اليوم مصر

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد قائمة بسعر الدولار اليوم في مصر في البنوك المختلفة: 

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع
أسعار الدولار بالبنك المركزي الآن

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وتراجع الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 102.80 بعد 104.19 نقطة في تعاملات أول الشهر.

مؤشر الدولار 
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