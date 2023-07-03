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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرب على 4 شهور.. مفاجأة سارة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الدولار
الدولار

يهتم الكثيرون بالبحث عن سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك 3-7-2023، مقابل الجنيه المصري، والذي شهد ثباتا لم يحدث منذ شهور في السعر الرسمي لمدة تقترب من 4 شهور تحديدا، بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير.

سعر الدولار الآن

يراود الكثير ، سؤال حول سعر الدولار وتوقعاته، ولكن  بحسب تقارير دولية، لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار مع انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.

الدولار

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، يبحث عنه الكثير حيث تضع البنوك سعر الدولار بشكل يومي على مواقعها الرسمية، حيث استقر سعر الدولار منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة.

توقعات سعر الدولار 2023 

توقعات عدم ارتفاع الدولار دعمتها، ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9  مليارات و400 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023 بزيادة 35% عن العام السابق 2021-2022، وهو ما أكده الفريق أسامة ربيع في مؤتمر للهيئة الأربعاء 21-6-2023.

التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، أيضا ساعد على تخفيف حدة الضغوط على الجنيه، وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات  السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة.

الدولار

قرار البنك المركزي 

وكان البنك المركزي المصري، قرر الخميس 22 -6-2023 ، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

سعر الدولار اليوم مصر

فيما يلي ينشر موقع صدى البلد قائمة بسعر الدولار اليوم في مصر في البنوك المختلفة: 

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع
أسعار الدولار بالبنك المركزي الآن

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وهبط  الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 102.94 بعد 104.19 نقطة في تعاملات أول الشهر.

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