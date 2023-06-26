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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار الآن في البنوك

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الاثنين

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر الثالث علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات  .


ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 26 يونيو  2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

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سعر الدولار في البنوك اليوم 25-6-2023

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تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 25 يونيو| تفاصيل

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (ميد بنك،الأهلي الكويتي) نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

 

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم


أسعار الدولار فى مصر اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .


أعلى سعر شراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء

أعلى سعر شراء الدولار

مصر تعظم من مواردها الدولارية
 

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.


وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 نحو 5.7 مليارات دولار مقابل 3.3 مليار جنيه  عن النصف المماثل من العام المالي 2021-2022 بارتفاع 72% وفقا لتقرير البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام الجاري.

تثبيت سعر الفائدة على الدولار

 

وقررت لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة على الدولار، لتبقى عند مستوى الشهر الماضي والذي سجل 5.25%، ويأتي ذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت لـ4% مقابل 4.9% في مايو الماضي

وثبت الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة الأمريكية عند 5% و5.25% على التوالي، لتشهد معدلات الفائدة الأمريكية تثبيتًا عند أعلى مستوى منذ 2007 قبل الأزمة المصرفية العالمية.

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