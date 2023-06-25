تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 25 يونيو| تفاصيل

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تراجعا كبيرا في مصر علي مدار الأسبوع .

ويرصد موقع "صدي البلد" خلال السطور التالية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلة 33.34جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع مقابل و33.96 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بانخفاض 16 قرشا.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 39.01جنيه للشراء و 39.34 جنيه للبيع مقارنة 39.60 جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بتراجع 26 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه فى البنك الأهلي اليوم 34.11 جنيه للشراء و34.48 جنيه للبيع مقارنة 34.68 جنيه للبيع بتراجع 20 قرشا.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.34 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 39.01جنيه للشراء و 39.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 34.11جنيه للشراء و34.48 جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.57جنيه للشراء و33.72 جنيه للبيع مقارنة 34.04 جنيه الخميس الماضي بانخفاض 32 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 39.19جنيه للشراء و 39.36جنيه للبيع مقارنة 39.47 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بانخفاض 11قرش.

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.34جنيه للشراء و34.50جنيه للبيع متراجعا 15 قرش.