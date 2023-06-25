نهاية الأخضر .. مجموعة بريكس توجه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن توسع مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي ترغب العديد من الدول في الانضمام إليها، يضع نهاية لهيمنة الدولار الأمريكي كعملة رئيسية في العالم، وبالتالي عصر الهيمنة الأمريكية.

وأشار جونج إيل هيون، محلل الشؤون الدولية في كوريا الشمالية، إلى أنه "من المعروف أن النظام النقدي الدولي القائم على الدولار أصبح الركيزتين اللتين تدعمان الهيمنة الأمريكية على العالم ، إلى جانب الوسائل العسكرية".

وأوضح أنه “منذ ما يقرب من قرن من الزمان، لجأت الولايات المتحدة إلى كل الوسائل والأساليب للحفاظ على سيادة الدولار كعملة رئيسية، ولا سيما ارتكاب مثل هذه "الأعمال الدنيئة" مثل فرض عقوبات على دول لا تحبها الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن مثالا نموذجيا لهذه السياسة كانت العقوبات الاقتصادية ضد روسيا في اتصال مع الوضع في أوكرانيا، ولكن هذه السياسة من الفأس من صنع الولايات المتحدة ودعا العقوبات والضغط وخفض القدم الأمريكية.

نهاية الدولار الأمريكي

وقال جونج إيل هيون: "لقد خفضت روسيا بشكل كبير الاعتماد على الدولار من خلال إدخال العملة الوطنية بدلا من الدولار في التجارة مع الدول الأخرى، بما في ذلك الصين والهند، وقد وضعت الدول الأعضاء في بريكس توتنهام لتطوير عملة دولية جديدة ستحل محل الدولار الأمريكي في التجارة المتبادلة".

وأضاف أن “التحركات الدولية غير المسبوقة للحد من استخدام الدولار وميل العديد من الدول للانضمام إلى بريكس تسرع من نهاية الدولار كعملة رئيسية ونهاية الهيمنة الأمريكية وفقا لها".

من جانبها، قالت وكالة “تاس” الروسية الحكومية للأنباء: "الواقع يثبت أن الممارسات التعسفية والتعسفية للولايات المتحدة التي تحاول الحفاظ على تفوقها العالمي هي التي سرعت التحركات العالمية لمقاطعة الدولار، وحفزت على إنشاء نظام نقدي جديد وشجعت العديد من الدول على الانضمام إلى بريكس".