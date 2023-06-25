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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تثبت الفائدة.. أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 25-6-2023

دولار أمريكي - صورة
دولار أمريكي - صورة أرشيفية

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر، عقب قرار البنك المركزي المصري.

وكانت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري قد أبقت على أسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس الماضي.

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أسعار الفائدة في مصر

بعد الابقاء على أسعار الفائدة،  استمر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب،  كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-6-2023، في البنوك المصرية بدون أي تغيير للأسبوع الرابع علي التوالي.

 

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم


وصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

 

أسعار الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، الاسكندرية، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، البركة، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق".

أعلى سعر لصرف الدولار


وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع,


تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

 كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

التداعيات العالمية


على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية

و تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

 

 

 

 

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