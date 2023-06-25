الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

أعلنت الشرقية للدخان أسعار السجائر الرسمية، بعد أن رفعت أسعار صنفي سجائر من منتجات الشركة، بنحو جنيهين .

أوضحت شركة الشرقية - إيسترن كومباني ، أنه تم رفع سعر علبة سجائر كل من فايسروي وبال مال عبوة (20) إلى 35 جنيها بزيادة جنيهين في 8-4-2023.

أسعار السجائر الرسمية

وكان مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك في الأول من أبريل ، حيث رفعت الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر.

وفي تصريحات تلفزيونية، نفى هاني أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان حدوث زيادة جديدة في أسعار السجائر.



وقال رئيس الشرقية للدخان: إن قطاع السجائر لم يرفع الأسعار، مضيفا أن الأسعار كما هى ونبيع للتجار بنفس السعر الرسمي في كل مكان في مصر.

أسعار السجائر للمستهلك



وأوضح أمان، أن سعر علية سجائر كليوباترا وكل الأنواع بـ 25 جنيها، لافتا إلى أن هناك سوق سوداء للسجائر ،ووصل سعر العلبة إلى 40 جنيها.

وأكمل هاني أمان رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أن في هذا الوقت من كل عام التجار يتوقعون ارتفاع أسعار السجائر، وبالتالي رفعوا الأسعار تحسبا لأي ارتفاع وهذا الأمر غير طبيعي.

أسعار السجائر

وتراوحت الزيادة للسجائر ما بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في إبريل 2023

سعر (بوكس 10) 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

بوسطن/بلومنت 24 جنيها، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيها.

كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها.

مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.

كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر 24 جنيها.