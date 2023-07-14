انهيار سعر الدولار لأول مرة منذ 2022 عالميًا|وهذه قيمته الآن في البنوك

يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المتواجدة في مصر سواء كانت حكومية أو خاصة، وذلك بالتزامن مع انهيار مؤشر الدولار عالميا لأول مرة منذ نحو 16 شهرا تحديدا مارس 2022.

موضوعات متعلقة:

سعر الدولار الآن في مصر

الدولار اليوم في مصر وتوقعاته، كثير ما يبحث عنه ولكن بحسب تقارير دولية، لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار، إذ أعلن البنك ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر إلى مستويات قياسية جديدة اقتربت من 35 مليار دولار.

الدولار

ويدعم هذا التوجه انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وبالتزامن مع انهيار الدولار عالميا، يبحث الكثير عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر تحديث يومي، حيث تضع البنوك سعر الأخضر بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 4 أشهر.

وأعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي، يوم الخميس 6 يوليو الجاري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 146 مليون دولار، ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار فى مايو.

توقعات سعر الدولار 2023

توقعات أسعار الدولار 2023، محل اهتمام الملايين، والتي في الغالب تتجه نحو الاستقرار نتيجة ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 بزيادة 35% عن العام السابق، علاوة على التقدم في برنامج الطروحات الحكومية والتي بلغت قرابة 2 مليار دولار حسبما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية.

سعر الدولار اليوم مصر

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد قائمة بأخر أسعار الدولار اليوم في مصر في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة:

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع

أسعار الدولار بالبنك المركزي الآن

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

وهبط الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 99.78 نقطة بعد 103.14 الجمعة الماضي و104.19 نقطة في تعاملات يونيو، فيما سجل اعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.