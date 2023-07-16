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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الدولار وارتفاع اليورو..أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية ختام الأحد

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ارتفاعا في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع.

استقرت اسعار صرف الدولار الأمريكي بينما ارتفع  اليورو الجنيه الأسترليني وتباين الفرنك السويسري وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 16 يوليو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار أغلاق الخميس الماضي.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع 


ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  مسجلة  34.45 جنيه للشراء و34.68 جنيه للبيع مقابل 34.53 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بزيادة 15 قرشا.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  40.24جنيه للشراء و 40.54جنيه للبيع مقارنة 40.44جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بارتفاع 10 قروش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.62جنيه للشراء و35.01جنيه للبيع مقارنة 35.91 جنيه للبيع متراجعا 90 قرش.

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 16 يوليو 2023.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 34.45جنيه للشراء و34.68 جنيه للبيع  .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 40.24جنيه للشراء و 40.54جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 35.62جنيه للشراء و35.01جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 34.62جنيه للشراء و34.74 جنيه للبيع مقارنة 34.58 جنيه الخميس الماضي بارتفاع 16 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 40.37جنيه للشراء و 40.50جنيه للبيع مقارنة 40.45 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 5 قروش.

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.77جنيه للشراء و35.90جنيه للبيع مقارنة 35.88 جنيه بزيادة قرشين .

 

العملات سعر العملات الأجنبية سعر الدولار سعر اليورو اليوم الأحد

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