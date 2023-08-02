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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 2-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2-8-2023، دون أي تغيير منذ قرابة الـ 3 شهور والنصف الماضية في البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

تراجع طفيف.. ماذا حدث في سعر الدولار بمصر خلال يوليو؟

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك


وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية"".
وصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصري لتنمية الصادرات، بلوم، الإمارات دبي الوطني، المشرق، أبوظبي الأول،الإسكندرية، العربي الإفريقي".
بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مقابل الجنيه في ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للشراء.
الودائع في البنوك
وأظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي نحو 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.
قال أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي نحو 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.
وصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية نحو 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ـ 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.
وصلت ودائع القطاع الخاص لنحو 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.
وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي نحو 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 2023. 

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