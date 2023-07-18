هدية من البنك المركزي للمصريين بالخارج.. تحويل الأموال بطريقة جديدة ومفاجأة بقيمة العمولات

تعمل الدولة تعظيم وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وإزالة كافة المعوقات أمام ذلك، بالتزامن مع خطة التحول الرقمي للاقتصاد المصري، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري ما يخدم تسريع وتيرة المعاملات والتحويلات أمام المواطنين والمستثمرين على خد السواء، وفي هذا الإطار قال إيهاب نصر، نائب محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع المصرفية ونظم الدفع، إن البنك المركزي، يعمل على ربط تحويلات المصريين في الخارج، على تطبيق إنستا باي، في دول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك وفق تصريحات لاقتصاد الشرق.

وأكد نصر أنه سوف يتم فرض عمولات بمبالغ محدودة على معاملات إنستا باي، وذلك بداية من العام الجديد، كما سيتم إضافة فواتير ومدفوعات التجار لخدمات التطبيق خلال العام الجاري.

ربط تحويلات المصريين بالخارج على إنستا باي

في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، إن فكرة ربط تحويلات المصريين بالخارج على تطبيق إنستا باي في السعودية والإمارات والأردن، هو أمر في غاية الأهمية ومحفز جدا للمصريين بالخارج في الدول الثلاثة، لأن هذه الفكرة ستوفر عليهم أن يضطروا إلى الذهاب إلى البنوك في البلاد الثلاثة لإجراء تحويلات إلى البنك المركزي، حيث ستتم هذه المعاملات عبر التطبيق وهو ما يعزز ويسهل بشكل كبير من دخول تحويلات المصريين بالخارج إلى مصر.

وأضاف أبو علي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تسهيل عملية تحويل أموال المصريين بالخارج إلى مصر، سوف يمنع أن يحتفظ المصريين بالخارج بأموالهم أو وضعها في بنوك أخرى في الدول التي يقطنون بها، ما سيعظم تحويلات المصريين بالخارج، وبالتالي هذه التحويلات عن دخولها للاقتصاد المصري، فيعمل ذلك على دفع الاقتصاد، ودعمه.

أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي

وكان إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، أكد أنه سيتم إضافة خدمات جديدة على تطبيق المدفوعات اللحظية إنستا باي، تتضمن إمكانية دفع الفواتير ومدفوعات التجار قبل نهاية العام الحالي، وسيتم إضافة خدمات دفع الفواتير ومدفوعات التجار على إنستا باي قبل نهاية العام الحالي.

تحويلات المصريين بالخارج على إنستا باي

وأضاف نصر، خلال مؤتمر صحفي ، أن التطبيق سيتيح للمصريين العاملين بالخارج إمكانية التحويل من حسابتهم في البنوك المصرية، موضحا أنه جار العمل حاليا على ربط تطبيق إنستا باي مع عدد من الدول.

من جانبها، قالت، هدى الخازمي، الرئيس المشترك للمجلس العالمي للاقتصاد الرقمي، إنه في الوقت الحالي توجد تدخلات من صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية لإرساء الاستقرار في الدول، وتحقيق الاستقرار المالي الرقمي، موضحة أن مؤتمر سيملس شمال إفريقيا للتكنولوجيا المالية، أن هناك الكثير من الهجمات والاختراقات متعددة المستويات، ومن ثم علينا التعامل مع المخاطر المصاحبة للأصول المالية.

جدير بالذكر أن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قال إن المعاملات المصرفية عبر الإنترنت سجلت 3 تريليونات جنيه خلال الـ 6 أشهر الماضية، مشيرا إلى مؤتمر سيملس شمال إفريقيا، أمس، أن عدد بطاقات ميزة الوطنية ارتفع إلى 33 مليون بطاقة وارتفعت محافظ الهاتف المحمول إلى 30 مليون محفظة بنهاية مارس 2023.

نفى اتحاد البنوك المصرية، برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، صحة توقف الجهاز المصرفي بمصر، عن صرف تحويلات المصريين بالخارج، أو اشتراط الحصول على مقابلها، مقابل الجنيه، مشددا على أن الجهاز المصرفي ملتزما تماما بصرف قيمة تحويلات المصريين بالخارج لأصحابها بنفس عملة التحويل، وما تم تداوله هو مجرد شائعات هدفها التشكيك في قدرة الجهاز المصرفي، ولا أساس لها من الصحة.

حقيقة فرض قيود على تحويلات المصريين بالخارج

وكان اتحاد البنوك المصرية، برئاسة محمد الإتربي، ورئيس بنك مصر، نفى ما تردد بضشأن توقف الجهاز المصرفي بمصر، عن صرف تحويلات المصريين بالخارج، أو اشتراط الحصول على مقابلها، مقابل الجنيه، مشددا على أن الجهاز المصرفي ملتزما تماما بصرف قيمة تحويلات المصريين بالخارج لأصحابها بنفس عملة التحويل، وما تم تداوله هو مجرد شائعات هدفها التشكيك في قدرة الجهاز المصرفي، ولا أساس لها من الصحة.

وأكد الإتربي، أن تحويل أموال المصريين من الخارج إلى مصر، لا يخضع لأي قيود ويتم صرفه القيمة بالعملة الأجنبية أو العربية بحسب طلب العميل، مشددا على أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتسجل نحو 50 مليار دولار حاليا ويتم استثمارها جيدا دون أي مخاطر.

وشدد اتحاد البنوك المصرية على أن تلك الأموال والودائع تستخدم لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكدا على عدم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد وائع المصريين بالخارج أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.