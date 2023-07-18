مسئول بالبنك المركزي: طرح خدمات دفع جديدة مصرفية على إنستا باي

أكد إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي أنه سيتم إضافة خدمات جديدة على تطبيق المدفوعات اللحظية إنستا باي، تتضمن إمكانية دفع الفواتير ومدفوعات التجار قبل نهاية العام الحالي، وسيتم إضافة خدمات دفع الفواتير ومدفوعات التجار على إنستا باي قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف نصر، خلال مؤتمر صحفي ، أن التطبيق سيتيح للمصريين العاملين بالخارج إمكانية التحويل من حسابتهم في البنوك المصرية، موضحا أنه جار العمل حاليا على ربط تطبيق إنستا باي مع عدد من الدول.

وقالت هدى الخازمي الرئيس المشترك للمجلس العالمي للاقتصاد الرقمي، إنه في الوقت الحالي توجد تدخلات من صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية لإرساء الاستقرار في الدول، وتحقيق الاستقرار المالي الرقمي.



وذكرت في ثاني جلسات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا للتكنولوجيا المالية، أن هناك الكثير من الهجمات والاختراقات متعددة المستويات، ومن ثم علينا التعامل مع المخاطر المصاحبة للأصول المالية.

جدير بالذكر أن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قال إن المعاملات المصرفية عبر الإنترنت سجلت 3 تريليونات جنيه خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وأضاف في أول جلسات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا، أمس، أن عدد بطاقات ميزة الوطنية ارتفع إلى 33 مليون بطاقة وارتفعت محافظ الهاتف المحمول إلى 30 مليون محفظة بنهاية مارس 2023.