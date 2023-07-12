اتحاد بنوك مصر ينفي توقف صرف الحوالات بالعملة الأجنبية.. ما القصة؟

نفى اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي رئيس بنك مصر، صحة توقف الجهاز المصرفي عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول مقابلها بالجنيه.

وأضاف الاتحاد في بيان له قبل قليل، أن الجهاز المصرفي يلتزم بصرف قيمة التحويلات الخارجية لأصحابها بنفس عملة التحويل، معتبرا ما يتم تداوله مجرد شائعات.

وذكر أن تحويل الأموال من خارج البلاد للداخل لا يخضع لأي قيود ويتم صرف القيمة بالعملة الأجنبية أو العربية بحسب طلب العميل .

وأكد أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتسجل نحو 50 مليار دولار حاليا ويتم استثمارها جيدا دون أي مخاطر .

وأوضح أن تلك الأموال من الودائع تستخدم لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية.

وشدد الاتحاد على عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف ضرب مقومات الاقتصاد المصري وإضعاف الثقة في مؤسسات القطاع المصرفي في الوقت الذي تحظى فيه البنوك المصرية بالإشادة الدولية نظرا لقوة أدائها ومتانة مؤشراتها وكفاءتها التشغيلية.