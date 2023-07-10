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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«aiBANK» يعلن انضمامه إلى شبكة المدفوعات اللحظية من خلال تطبيق «إنستا باي»

صدى البلد

أعلن اليوم «aiBANK»، البنك الرائد في مصر الذي يقدم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسلامية، عن انضمامه إلى شبكة المدفوعات اللحظية من خلال تطبيق «إنستا باي».

 

 وسوف تتيح هذه الخدمات للعملاء إمكانية تحويل الأموال لحظيًا بين الحسابات البنكية، والتحويل الى البطاقات المختلفة والمحافظ الإلكترونية من خلال هواتفهم المحمولة.

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وفي هذا السياق، أعربت إيمان بدر، رئيس أول مجموعة التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في «aiBANK»، إن الانضمام إلى شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) هي بمثابة خطوة استراتيجية تأتي في إطار رؤية البنك لتعزيز الانتشار الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء، سعيًا لتقديم حلول مصرفية سريعة وسهلة الاستخدام لقاعدة عملائه. وأضافت بدر أن الاستفادة من تطبيق «إنستا باي» سوف يتيح للعملاء مستوى جديد من الراحة وسهولة إدارة السيولة النقدية فضلًا عن إجراء المعاملات دون تأخير. 

 

وأشارت بدر إلى أن الانضمام إلى تطبيق «إنستا باي» يأتي في إطار التزام البنك بالمساهمة في تنفيذ التوجيهات الوطنية لتعزيز عملية التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدة على التزام البنك بمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية من خلال حلول مميزة وعالية الجودة وسهلة الاستخدام في أسرع وقت. واختتمت بدر بأن البنك عكف على إعادة تصميم عملياته من خلال إضفاء الطابع الرقمي على باقة المنتجات والخدمات التي يقدمها فضلًا عن تسريع إتمام المعاملات البنكية وتعزيز الكفاءة التشغيلية حتى يستمتع العملاء بتجربة سهلة وسريعة.

يذكر أن «إنستا باي»، هو أول تطبيق على الهاتف المحمول حاصل على ترخيص من البنك المركزي المصري للعمل كمقدم لخدمات الدفع من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، تتيح للعملاء إتمام التحويلات النقدية إلكترونيًا بأمان من خلال هواتفهم المحمولة وذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي.

وقد قام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في «aiBANK» مؤخرًا بإصدار شهادة إيداع بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات وبمعدل عائد سنوي يصل إلى 18% بالإضافة إلى شهادة إيداع بالدولار الأمريكي وبمعدل عائد سنوي يصل إلى 5.3%. كما قام البنك مؤخراً بإطلاق خدمات السحب والإيداع النقدي من حسابات البنك من خلال نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بشركة فوري بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن إطلاق حساب "توفير بلس" بعائد شهري يصل إلى 14%. وبالإضافة الى ذلك، يقدم البنك العديد من البطاقات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، فهي مدعومة بأحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا البطاقات والمدفوعات الرقمية فضلًا عن نظم الحماية المتعددة لإتمام المعاملات الإلكترونية بأمان. وبنهاية شهر مايو من عام 2022، زادت عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة 45% لتصل إلى 80 ماكينة.

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