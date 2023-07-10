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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: فرص واعدة لصادرات الأسمدة المصرية في تركيا والهند والبرازيل

صدى البلد

أعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن اعتلاء مصر المرتبة رقم ٧ علي مستوي العالم في تصدير الاسمدة يسبقها فقط روسيا ، عمان ، قطر ، السعودية ، الجزائر ، نيجيريا .


وقال خلال ورشة عمل حول مستقبل الصادرات الزراعية المصرية عقدت على هامش معرض " اجرو ايجيبت " أن الأسواق ذات الإمكانيات الأكبر لصادرات مصر من الاسمدة هي تركيا والهند والبرازيل ، مشيرا إلي أن البرازيل تظهر اكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية من حيث القيمة مما يترك مجالا لتحقيق صادرات إضافية بقيمة ٣٠٦ مليون دولار

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ولفت إلي ما شهدته الصادرات المصرية من الاسمدة وفقا لاحصائيات المفوضية الأوروبية من ارتفاع ملحوظ خلال ٢٠٢٢ بلغت نسبته نحو ١٨٧.٥% حيث قدرت الصادرات المصرية بنحو ١.٥مليار يورو مقابل ٥٢١.٧ مليون يورو عام ٢٠٢١
وجاءت فرنسا كأكثر الدول المستوردة للاسمدة خلال ٢٠٢٢بقيمة بلغت حوالي ٣٧٥مليون يورو يليها ايطاليا بقيمة بقيمة ٢٤٩مليون يورو ، اسبانيا بقيمة بلغت ١٨٣ يورو ثم اليونان بقيمة حوالي ١٤٩ مليون يورو وبلجيكا بقيمة حوالي ٩٧ مليون يورو    
وقد احتلت تلك الدول حوالي ٧٧% من إجمالي حصة الاتحاد الأوربي من الاسمدة المصرية خلال ٢٠٢٢
وقد بلغ حجم صادرات مصر من الاسمدة النيتروجينية حوالي ١.٤مليار يورو ، والأسمدة الفوسفاتية حوالي ١٦.٣مليون يورو والأسمدة البوتاسية بقيمة ١١.٩مليون يورو والأسمدة المختلطة بقيمة ٣٩.٧مليون يورو .


كشف مجيد عن خطه المعارض للمجلس خلال ٢٠٢٣-٢٠٢٤  مشيرا إلي أنها تتضمن ٧معارض في السعودية ونيجيريا والإمارات وألمانيا وليبيا والمغرب.

 
وأوضح انه تم تحضير أكثر من ١٦٠لقاء ثنائيا للشركات المشاركة في المعرض مع الشركات التي تم استقدامها ضمن بعثة المشترين من قبل كل من الهند وانجلترا وكينيا وغانا وإسبانيا واربيل بالعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أنه تحتل صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة المركز الأول في ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية بما يمثل ٢٤% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية بقيمه بلغت نحو ٨.٦٢٩مليار دولار محققة معدل نمو بلغت نسبته٢٣% مقارنة بالعام السابق عليه ٢٠٢١ والذي بلغت حجم صادراته نحو ٧.٠٣٣مليار دولار.

 
تتصدر تركيا قائمه الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة بلغت ١.٠٢٧مليار دولار
وقد بلغ معدل نمو صادرات القطاع لاهم ١٠ أسواق( ايطاليا ، الهند ، فرنسا ، بريطانيا، اسبانيا ، السودان ، بلجيكا ، البرازيل ، المغرب) نحو ٣٢%.

 

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