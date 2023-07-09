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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا

صدى البلد

أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، القرار  رقم 189 مكررًا لسنة 2023، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات.
  ونشرت الجريدة الرسمية القرار 

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ونص القرار على :

المادة الأولى :

 “يمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ١٥٣٥ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف حديـد التـسليح (أسـياخ ولفـائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات”.
 

المادة الثانية :

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بالمادة الأولى مـن هـذا القرار بالحساب رقم (ح/ ٨/٨٨٠٤٢/٤٥٠/٩)، بالبنك المركزي المصري، حسبما جاء في المادة الثانية للقرار.

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