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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

219.4 مليار دولار.. ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 سنوات

صدى البلد

ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، محققة أرقاما قياسية، حيث زادت من 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014 إلى 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022.

ووفقا لبيانات إحصائية بلغت إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج 219.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

ونستعرض خلال هدا التقرير تفاصيل زيادة قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الـ 10 سنوات الماضية، وفقا لبيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.


تحويلات المصريين بالخارج

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 219.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

• 17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.

• 21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.

• 26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.

• 25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.

• 27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.

• 31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.

• 31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.

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