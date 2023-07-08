الجمارك تكشف موقف قانون استيراد المصريين بالخارج سيارات.. فيديو

كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك،الموقف الحالي لمبادرة استيراد المصريين بالخارج للسيارات.

وأضاف الغتورى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الفترة التى حددها قانون استيراد المصرين بالخارج للسيارات انتهت.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، انه تم حل كافة المشاكل التى واجهها المواطنون الذين قاموا باستيراد سيارات.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، أن العديد من المواطنين لم يستوعب قرار استيراد السيارات وبالتالى لم يشترى، واذا تم التفكير فى تحديد مدة اخرى سيكون الأمر جيد.

وتابع الشحات الغتورى:" لا يمكن أن يستمر قانون استيراد المصريين بالخارج لفترة مفتوحة، لأن ذلك يؤثر على المصانع التى تنتج سيارات داخل مصر".