تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 31 مليار دولار في 2022.. فيديو

أكد عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 31 مليار دولار العام الماضي.

وقال عادل حنفي في كلمته في جلسة تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات ضمن جلسات المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني: "وزيرة الهجرة أعلنت إنشاء شركة خاصة بالمصريين في الخارج لتحويلات المصريين".

وأضاف عادل حنفي: " الجميع بالخارج أثنى على ما وصلت له مصر في عهد الرئيس السيسي من تطور ملحوظ في البنية التحتية خاصة في الطرق والمواصلات والموانيء بما يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي".

وتابع عادل حنفي: "الجميع يشيد بالتقدم الأمني الذي تشهده مصرنا الحبيبة".

وأكمل عادل حنفي: "هناك بعض المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي ونحتاج إلى تقليص إجراءات التراخيص أمام المستثمرين، وسياسة الشباك الواحد".