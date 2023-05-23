حزب الشعب الجمهوري: الحوار الوطني خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية|فيديو

قال إبراهيم عبد المنعم، ممثل حزب الشعب الجمهوري إن الحوار الوطني يعد خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية و المشاركة المجتمعية في صنع القرارات مما يساعد على زيادة الوعي بين الأطراف المختلفة وفهم وجهات النظر والاهتمامات المتعددة



وأضاف “عبد المنعم” خلال كلمته في جلسة نقاشية بالمحور الاقتصادي ضمن الحوار الوطني، أن الصناعة هي وقود التنمية الاقتصادية كحل فعال للتغلب على مشكلة ضعف التدفقات النقدية الخارجية.



وأكد ممثل حزب الشعب الجمهوري أن النهوض بالصناعة أمرًا حاتميًا، متابعًا أن توطين الصناعة واكتساب التكنولوجيا الجديدة في التصنيع في مختلف القطاعات الصناعية يجب أن يكون هدفًا استراتيجيا يستلزم التغلب على جميع التحديات التي تعوق تحقيقه مع الاستخدام الأمثل للقوى العاملة في القطاع الصناعي.



