ممثل الحزب الجمهوري يقدم 4 مقترحات لمساعدة المصانع في استعادة مكانتها الإنتاجية

قال إبراهيم عبد المنعم، ممثل الحزب الجمهوري، إن الحوار الوطني خطوة للتقارب بين الأطراف المختلفة وفهم وجهات النظر والاهتمامات المتعددة والتي يرجع الفضل فيها للرئيس السيسي، مؤكدا أن الصناعة هي وقود التنمية الاقتصادية والنهوض بها أمر حتمي، وهذا ما قامت جهود الدولة عليه في توفير المرافق والبنية التحتية وشبكة الطرق والنقل والصرف الصحي.

وأضاف “عبد المنعم”، خلال جلسة الحوار الوطني، أن توطين الصناعة واكتساب التكنولوجيا الجديدة للتصنيع في مختلف القطاعات الصناعية يجب أن يكون هدفا استراتيجيا يستلزم التغلب على جميع التحديات التي تحقيق مع الاستغلال الأمثل للقوى العاملة في القطاع الصناعي لتوفير المساهمة الفعالة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن إنشاء مصنع جديد يكبد الدولة تكاليف هائلة من بنية جديدة واستيراد معدات من الخارج وتوفير عملة صعبة لإجراء عملية الاستيراد؛ منوها باقتراحات الحزب تتضمن ما يلي: