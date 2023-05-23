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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ممثل الحزب الجمهوري يقدم 4 مقترحات لمساعدة المصانع في استعادة مكانتها الإنتاجية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال إبراهيم عبد المنعم، ممثل الحزب الجمهوري، إن الحوار الوطني خطوة للتقارب بين الأطراف المختلفة وفهم وجهات النظر والاهتمامات المتعددة والتي يرجع الفضل فيها للرئيس السيسي، مؤكدا أن الصناعة هي وقود التنمية الاقتصادية والنهوض بها أمر حتمي، وهذا ما قامت جهود الدولة عليه في توفير المرافق والبنية التحتية وشبكة الطرق والنقل والصرف الصحي.

وأضاف “عبد المنعم”، خلال جلسة الحوار الوطني، أن توطين الصناعة واكتساب التكنولوجيا الجديدة للتصنيع في مختلف القطاعات الصناعية يجب أن يكون هدفا استراتيجيا يستلزم التغلب على جميع التحديات التي تحقيق مع الاستغلال الأمثل للقوى العاملة في القطاع الصناعي لتوفير المساهمة الفعالة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن  إنشاء مصنع جديد يكبد الدولة تكاليف هائلة من بنية جديدة واستيراد معدات من الخارج وتوفير عملة صعبة لإجراء عملية الاستيراد؛ منوها باقتراحات الحزب تتضمن ما يلي:

  • أولًا مساعدة المصانع لاستعادة مكانتها الصناعية الانتاجية لأنها تساعد في توليد مصانع أخرى
  • ثانيًا إحياء المصانع المتعثرة إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعميق المكون المحلي.
  • ثالثا العمل على إنشاء المدارس الفنية التي تساعد في تأهيل القوى العاملة واعطائها مميزات محفزة للإقبال عليها.
  • رابعا إنشاء المراكز الاكاديمية والبحثية والتي يكون من ادوارها تحديد أفضل استفادة من الثروات الطبيعيه الموجود لدى الدولة وكذلك تعظيم الإستفادة من استخدام الرخصة الذهبية.
التنمية الاقتصادية التكنولوجيا التدفقات المالية البنية التحتية الإقتصاد المصرى

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