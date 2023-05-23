ممثل حزب العدل والحركات المدنية: نقترح توطين الصناعات الغذائية بمحافظات الصعيد

قال ممثل حزب العدل والحركات المدنية؛ إن الحزب لديه اقتراحات لها علاقة بالقرارات والتشريعات الصادرة بالإضافة إلى التوصيات المجمعة بشأن قانون 72 لسنه 2017 فحزب العدل يوصي بتفعيل الحوافز الإضافية التي نص عليها القانون والتي اجازها و اقرارها رئيس مجلس الوزراء وتشكيل لجنة وزارية بتفعيل هذه الحوافز وتفعيل مادة 85 و 88 و 90 الخاصة بتشكيل لجان وزارية لفض المنازعات.

أضاف ممثل حزب العدل والحركات المدنية خلال جلسة الحوار الوطني ؛ إن في مجال توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي يوصي بتفعيل قرار 3265‪ بتوطين الصناعات وتعميق المنتج المحلي والصادر في نوفمبر 2021 أما فيما يخص توطين الصناعات الغذائيه فان الحزب يوصي بتفعيل الاصلاحات الهيكلية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المرحلة الثانيه في ابريل عام 2021 وهذا البرنامج نص على توطين الصناعات الغذائيه والحزب يوصي بإعادة النظر لهذا البرنامج وتحليل مخرجات هذا البرنامج وما وصل إليه في توطين الصناعات الغذائيه فيما يخص محافظات الصعيد ذات الصلة التي تخص تصنيع الغذاء.

وتابع أن المشكلة الأكبر والاعم التي تخص مشكلة تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية فإن الحزب يوصي بتعديل وتفعيل القرار رقم 816 لسنه 2019 الخاص بالمبادئ الحاكمة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعيه على ان يتم إدراج ممثل للإتحاد الصناعي المصري وممثل للإتحاد الغرف التجارية المصري في اللجان المشتركة الخاصة بتسعير وتخصيص الأراضي الصناعية.