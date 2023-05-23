كاتب صحفي: قمة جدة ستحقق مكاسب مهمة للدول العربية

قال الدكتور وجدي زين الدين كاتب صحفي؛ إن الدوله المصريه من أكبر الدول التي تستضيف وتنزح لها كل الدول الفارة من الصراعات طمعا في الأمان والاستقرار وحدث ذلك على مر التاريخ بعدما شاهدنا الصراعات في الدول المجاورة والتي يترتب عليها نزوح اعداد هائلة من مواطنين الدول الشقيقة لمصر.

أضاف خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية برئاسة تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي مع الاعلاميه رشا مجدي؛ أن الحل في الأزمات السودانية يتمثل في الإقتراحات السياسيه التي تقدمها مصر؛ مضيفا أن الحل السياسي هو ماتتمناه مصر في جميع النزاعات.

وتابع أن الأزمات في الدول الشقيقة سواء سياسية او عسكرية "تعمل صداع لمصر" لانها هي الشقيقه الكبرى والأم؛ مشيرا الى ان قمة جدة ستحقق مكاسب مهمة للدول العربية.