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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"تحتاج زراعة شخصية" .. أحدث سهام ترامب ضد خصمه ديسانتس

دونالد ترامب
دونالد ترامب

بدأ الاهتمام بالانتخابات الأمريكية والرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب تعمل حاليا الحملة الخاصة به على كل الاصعدة من خلال الهجوم على خصومه واحدث خصومه حاكم فلوريدا منافسه في قلب حزبه "رون ديسانتيس".

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أظهر دونالد ترامب وهو يسخر من منافسه بأنه بحاجه لعملية زراعة شخصية؛ مضيفا أن هذه العمليات ليست متاحة بعد حتى الآن ومعظم اعضاء الكونجرس الذين خدموا معه يعرفونه جيدا ودعموني وفاجئني دعم بعضهم بسبب علاقتهم برون.

وتابع التقرير أن ترامب قال اود ان اقول انه عندما يتعلق الأمر بانعدام الشخصية فإن رون ينافس آسا هاتشينسون" حاكم اركانسا  السابق" وهذا ليس جيدا رحلات رونال الخارجيه كانت فاشلة  تماما و لم يعرفون ماذا كان يفعل هناك.

أعضاء الكونجرس الانتخابات الأمريكية الرئيس السابق الانتخابات دونالد ترامب

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