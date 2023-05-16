"تحتاج زراعة شخصية" .. أحدث سهام ترامب ضد خصمه ديسانتس

بدأ الاهتمام بالانتخابات الأمريكية والرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب تعمل حاليا الحملة الخاصة به على كل الاصعدة من خلال الهجوم على خصومه واحدث خصومه حاكم فلوريدا منافسه في قلب حزبه "رون ديسانتيس".

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أظهر دونالد ترامب وهو يسخر من منافسه بأنه بحاجه لعملية زراعة شخصية؛ مضيفا أن هذه العمليات ليست متاحة بعد حتى الآن ومعظم اعضاء الكونجرس الذين خدموا معه يعرفونه جيدا ودعموني وفاجئني دعم بعضهم بسبب علاقتهم برون.

وتابع التقرير أن ترامب قال اود ان اقول انه عندما يتعلق الأمر بانعدام الشخصية فإن رون ينافس آسا هاتشينسون" حاكم اركانسا السابق" وهذا ليس جيدا رحلات رونال الخارجيه كانت فاشلة تماما و لم يعرفون ماذا كان يفعل هناك.