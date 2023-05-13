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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"المطرقة المخملية".. من هي الرئيسة التنفيذية الجديدة لـ"تويتر"؟

تويتر
تويتر

تنحى مالك شركة تويتر الملياردير إيلون ماسك عن منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة وأعلن في تغريدة تعيين رئيسة جديدة إلا أنه فضل عدم الكشف عن اسمها لكن صحيفة وول ستريت جورنال  أكدت أن الرئيسة الجديدة هي ليندا ياركيرنو.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن لندا ياركيرنو  ستبدأ عملها بغضون ست أسابيع والصحيفة قالت إن ليندا مفاوضة ماهرة ولها علاقات وثيقة مع وكالات التسويق الكبرى فيما يصفها العاملون في مجال الاعلانات بالمطرقة المخملية.

وتابع التقرير أن ماسك كشف أيضا أنه سيكون رئيس مجلس الإدارة وستشمل مهامه الإشراف على عمليات الأنظمة والبرامج.

البرامج التسويق إتمام صفقة تويتر العاملون الملياردير إيلون ماسك

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