مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نناشد الأمم المتحدة ضمان وقف العدوان الإسرائيلي

قال مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، إن هناك لجنة تعمل على تقصي الحقائق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي لتطبيق عقوبات على الاحتلال، الذي يفرق بين العائلات المقيمة بمناطقه بشكل عنصري.



وشدد، خلال كلمته على هامش اجتماعًا طارئًا للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه ولمن يذهب لأي مكان رغم تعرضه لأسوء أعمال القتل والإجرام والاعتقال التعسفي والقتل والمحارق صامد على أرضه لن يذهب أو يستسلم وسيبقى صامدًا حتى النصر أو الشهادة.

وأكد أن الاحتلال غير شرعي ومقاومة الاحتلال شرعية والشعب الفلسطيني لديه حق مشروع في مقاومة الاحتلال، ونناشد الدول والأمم المتحدة ومحبي السلام في العالم ضمان وقف العدوان الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.

كما دعا العكلوك، العالم إلى تقديم مرافعات إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في الوقت الحالي بمشروعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.