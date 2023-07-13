عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ماتخافوش على فلوسكم.. البنوك تفجر مفاجأة بشأن صرف تحويلات المصريين بالخارج

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين بالخارج

نفى اتحاد البنوك المصرية، برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، صحة توقف الجهاز المصرفي بمصر، عن صرف تحويلات المصريين بالخارج، أو اشتراط الحصول على مقابلها، مقابل الجنيه، مشددا على أن الجهاز المصرفي ملتزما تماما بصرف قيمة تحويلات المصريين بالخارج لأصحابها بنفس عملة التحويل، وما تم تداوله هو مجرد شائعات هدفها التشكيك في قدرة الجهاز المصرفي، ولا أساس لها من الصحة.

حقيقة فرض قيود على تحويلات المصريين بالخارج

وأكد الإتربي، أن تحويل أموال المصريين من الخارج إلى مصر، لا يخضع لأي قيود ويتم صرفه القيمة بالعملة الأجنبية أو العربية بحسب طلب العميل، مشددا على أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتسجل نحو 50 مليار دولار حاليا  ويتم  استثمارها جيدا دون أي مخاطر.

وشدد اتحاد البنوك المصرية على أن تلك الأموال والودائع تستخدم لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكدا على عدم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد وائع المصريين بالخارج أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.

اتحاد بنوك مصر ينفي توقف صرف الحوالات بالعملة الأجنبية.. ما القصة؟

مفاجأة سارة من البنك الدولي بشأن تحويلات المصريين.. ماذا قال؟

في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن هناك العديد من الشائعات الخارجية التي توجهها وسائل الإعلام المعادية لمصر، وكان آخر هذه الشائعات أن تحويلات المصريين بالخارج لا يستلونها إلا بالعملة المحلية، ولا يمكنهم الحصول عليها بالعملة التي تم تحويلها بها، وهذا الكلام عار تماما من الصحة وغير حقيقي وهو شكل من أشكال ترويج البلبلة والشائعات بهدف تخويف المواطنين.

صرف تحويلات المصريين بأي عملة

وأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سرعة نفي اتحاد البنوك لهذه الشائعات في حد ذاته أمر إيجابي جدا، ويؤكد على حرص الدولة المصرية طوال الوقت على الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط عبر السياسات الاقتصادية، وإنما الاهتمام والتوضيح الإعلامي السريع للحد من وطأة أي شائعة ومعالجتها قبل انتشارها.

أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي

كان اتحاد البنوك المصرية، دعا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف ضرب مقومات الاقتصاد المصري وإضعاف الثقة في مؤسسات القطاع المصرفي في الوقت الذي تحظى فيه البنوك المصرية بالإشادة الدولية نظرا لقوة أدائها ومتانة مؤشراتها وكفاءتها التشغيلية.

مصر في المركز الخامس عالميا في تلقي تحويلات مالية من الخارج

قرار عاجل من التعليم بشأن تحويلات طلاب الثانوية العامة بين المدارس

7 توضيحات لاتحاد بنوك مصر

وأكد اتحاد بنوك مصر أن   البنوك تستثمر الودائع الأجنبية في تمويل مشروعات تجلب العملة الصعبة، موضحا أنه لا صحة لتبديدها أو صرفها للعملاء بالجنيه، وكانت هذه أبرز نقاط بيان اتحاد البنوك:

  • الالتزام التام بصرف قيمة التحويلات الخارجية لمستحقيها بنفس عملة التحويل.
  • عدم صحة ما يتردد بشأن التوقف عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على ما يقابلها بالعملة المحلية.
  • تلقي الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك، لا يخضع لأية قيود.
  • صرف الحوالات يتم بالعملة الأساسية التي تم التحويل بها أو بالعملة المحلية حسب رغبة العميل.
  • الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تمامًا.
  • تشهد الودائع معدلات زيادة مستمرة لتلامس حاليا مستوى الـ 50 مليار دولار.
  • عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.
تحويلات المصريين البنوك المصرية البنوك تحويلات المصريين بالخارج صرف تحويلات المصريين عمله اتحاد بنوك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

اتحاد بنوك مصر ينفي توقف صرف الحوالات بالعملة الأجنبية.. ما القصة؟

219.4 مليار دولار.. ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 سنوات

تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 31 مليار دولار في 2022.. فيديو

تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 23%.. ونواب: تهديد صريح للعملة الصعبة بالدولة| تفاصيل

تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 23%.. ونواب: تهديد صريح للعملة الصعبة في مصر.. وخضوعها للإعفاء من الضرائب أو الرسوم ضروري

ترشيحاتنا

القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

خلصت من غير تسريب| 10 تصريحات لوزير التعليم في ختام امتحانات الثانوية العامة

إطلاق رصاص من مراكب نيلية.. كيف واجهت قوات الأمن العام تجار المخدرات بالدقهلية؟

20 ألف جنيه نفقة لزوجة حسن شاكوش.. وهذه أسباب طلب الطلاق للضرر

أبو الغيط: الحفاظ على مؤسسات السودان ومنع انهيارها من أولويات الموقف العربي

فرحة وزغاريد.. طلاب وطالبات الثانوية بالدقهلية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ