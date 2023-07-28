عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الدولار
الدولار

يبحث الآلاف يوميا سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وذلك بالتزامن مع  قفزة الدولار عالميا على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي الأربعاء برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساسا جديدة لتسجل الفائدة الأمريكية أعلى مستوياتها في 22 عاما.

موضوعات متعلقة:

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

الآن رسميا| سعر الدولار في البنوك بعد تلميحات صندوق النقد بشأن اليوان

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

رسميا الآن|مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارا

توقعات سعر الدولار في مصر 2023

ويهتم الكثير بالتعرف على توقعات سعر الدولار في مصر2023، والتي كشفت  كشفت عنها تقارير دولية، تفيد أنه لا نيه لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الأخضر بحسب مجموعة سيتي جروب الأمريكية، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر من العملات الجنبية إلى مستويات قياسية جديدة اقتربت بقوة من الـ 35 مليار دولار وفي زيادة شهريا.

الدولار 

كما تراجعت الضغوط الاقتصادية، مع التوجه نحو المزيد من توفير الأخضر، في الوقت الذي ارتفعت فيه إيرادات قناة السويس والسياحة إلى مستويات غير مسبوقة وكذلك الصادرات المصرية.

سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي

أما سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، فهو محل اهتمام المستثمرين والتجار وغيرهم مع قفزة مؤشر الأخضر عالميا، حيث تنشر البنوك سعره بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 5 أشهر.

سعر الدولار بالبنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وتراجعت الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى العملة أمام 6 عملات رئيسية ليسجل مقتربا من 101.72 نقطة بحلول الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش، بعد 99.77 قبل عدة أيام و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه توقعات سعر الدولار بمصر 2023 سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي سعر الدولار بالبنك المركزى أعلى سعر للدولار اليوم الدولار اليوم البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

موضوعات متعلقة

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

الآن رسميا| سعر الدولار في البنوك بعد تلميحات صندوق النقد بشأن اليوان

الآن رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

ترشيحاتنا

احذروا التعرض للشمس.. الأرصاد تحذر مواطنين هذه الدولة العربية من الطقس

بعد الخسارة في البطولة العربية.. بركات يعلق على استقالة حسام البدري من الصفاقسي

شديد الحرارة.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيراتها في هذه المناطق

بركات يوجه رسالة لنجم الأهلي بعد رحيله عن الفريق

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الجو اليوم

يا نضيف.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة إلى مهاجم الأهلي عقب رحيله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

العدوى الفيروسية في فصل الصيف تشير إلى الإصابة بـ"كورونا".. تفاصيل

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ