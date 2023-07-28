الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

يبحث الآلاف يوميا سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وذلك بالتزامن مع قفزة الدولار عالميا على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي الأربعاء برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساسا جديدة لتسجل الفائدة الأمريكية أعلى مستوياتها في 22 عاما.

موضوعات متعلقة:

توقعات سعر الدولار في مصر 2023

ويهتم الكثير بالتعرف على توقعات سعر الدولار في مصر2023، والتي كشفت كشفت عنها تقارير دولية، تفيد أنه لا نيه لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الأخضر بحسب مجموعة سيتي جروب الأمريكية، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر من العملات الجنبية إلى مستويات قياسية جديدة اقتربت بقوة من الـ 35 مليار دولار وفي زيادة شهريا.

الدولار

كما تراجعت الضغوط الاقتصادية، مع التوجه نحو المزيد من توفير الأخضر، في الوقت الذي ارتفعت فيه إيرادات قناة السويس والسياحة إلى مستويات غير مسبوقة وكذلك الصادرات المصرية.

سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي

أما سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، فهو محل اهتمام المستثمرين والتجار وغيرهم مع قفزة مؤشر الأخضر عالميا، حيث تنشر البنوك سعره بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 5 أشهر.

سعر الدولار بالبنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

وتراجعت الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى العملة أمام 6 عملات رئيسية ليسجل مقتربا من 101.72 نقطة بحلول الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش، بعد 99.77 قبل عدة أيام و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.