أسعار العملات الأجنبية..استقرار الدولار وارتفاع الاسترليني اليوم الجمعة

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفع سعر الجنيه الأسترليني واليورو.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم



ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 33.72جنيه للشراء و 34.13 جنيه للبيع مقابل 34.06 جنيه للبيع جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 7 قروش.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 39.08جنيه للشراء و 39.54 جنيه للبيع مقارنة 39.46 جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 8 قروش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.03جنيه للشراء 35.49جنيه للبيع مقابل 35.45جنيه الأحد الماضي بزيادة 4 قروش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.72جنيه للشراء و 34.13 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.08جنيه للشراء و39.54 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 35.03 جنيه للشراء و35.49جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 33.99جنيه للشراء و34.15 جنيه للبيع مقارنة 34.09 جنيه الأحد الماضي بارتفاع 6 قروش.

ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 39.36جنيه للشراء و 39.54جنيه للبيع مقارنة 39.47جنيه الأحد الماضي بزيادة 7 قروش



استقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.30جنيه للشراء و35.46 جنيه للبيع .