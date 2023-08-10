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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها مفاجآت .. تعرف على أسوأ العملات أداءً في العالم

عملات - أرشيفية
عملات - أرشيفية

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الخميس، نقلاً عن حسابات تستند إلى بيانات التداول، بأن انخفاض قيمة الروبل الروسي في الأسابيع الأخيرة جعله من بين أسوأ ثلاث عملات في الأسواق الناشئة أداءً، إلى جانب الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني.

وتراجعت العملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي منذ أوائل يونيو، عندما قُدرت قيمة الدولار بحوالي 80-81 روبل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، انخفض الروبل إلى أدنى مستوى جديد في 16 شهرًا عند 98 روبل للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر مارس 2022، في الشهر الأول بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبشكل عام، ضعف الروبل بنحو 24٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وأوضح البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي أن ضعف الروبل يرجع إلى تغير ميزان التجارة الخارجية وانخفاض أحجام مبيعات عائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين. وبينما كانت واردات البلاد في ارتفاع، أدت العقوبات الغربية إلى انخفاض الصادرات، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية للبلاد إلى جانب جهود روسيا لتحويل التجارة مع الشركاء الأجانب إلى الروبل والعملات الوطنية الأخرى، بدأ تدفق الدولارات واليورو إلى روسيا في الانخفاض.

انخفاض الروبل الروسي إلى مستوى قياسي جديد

انخفاض شديد.. تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 16 شهرا

كانت عائدات مبيعات أرباح العملات الأجنبية من قبل المصدرين الروس أقل بكثير هذا العام مما كانت عليه في عام 2022. 

على سبيل المثال، في يوليو بلغت 6.9 مليار دولار مقابل 16.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

الليرة التركية الروبل الروسي البيزو الأرجنتيني الدولار

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