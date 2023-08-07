انخفاض شديد.. تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 16 شهرا

واصل الروبل الروسي خسائره مقابل العملات العالمية الرئيسية، متراجعا إلى أدنى مستوى له في أكثر من 16 شهرا اليوم الإثنين.

تم تداول العملة الروسية فوق 96 روبل مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى لها منذ 28 مارس 2022.

وحقق الروبل الروسي، مكاسب طفيفة مقابل اليورو، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من 16 شهرا عند 106 يوم الجمعة.

ويعزى ضعف الروبل إلى ارتفاع الطلب المحلي على العملات الأجنبية الذي قد يكون مرتبطا بموسم العطلات الصيفية، وانخفاض الدعم عادة من المصدرين في بداية الشهر.

وقال كبير المحللين في “برومسفي بنك”، إيجور جيلنيكوف.: “تم ممارسة ضغوط إضافية على الروبل بسبب القرار الأخير لوزارة المالية بالتحول من البيع إلى شراء العملات الأجنبية منذ 7 أغسطس في إطار قاعدة الميزانية”.

وأشار إلى أن الضغط الرئيسي على الروبل حدث بعد تصحيح غير متوقع في مؤشر بورصة موسكو ، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد تأثير تدفق رأس المال من البلاد.

في الأسبوع الماضي، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن ضعف الروبل يرجع في الغالب إلى التغيرات في الميزان التجاري للبلاد والطلب القوي على العملات الأجنبية وسط موسم العطلات.