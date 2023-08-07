تكنولوجيا خطيرة تستخدمها أوكرانيا في حربها ضد روسيا.. فما هي؟

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تكنولوجيا خطيرة تستخدمها أوكرانيا في المعارك التي تخوضها ضد روسيا .

وأوضح التقرير، أن صحيفة الواشنطن بوست كشفت أن وحدة القوات الخاصة الأوكرانية "ألفا" تتحايل على حقول الألغام الشاسعة والدفاعات الروسية المحصنة التي تقف عقبة أمام الهجوم المضاد.

وتابع التقرير ، أن القوات الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة مسلحة بالمتفجرات، وأكد النائب الأول لرئيس قوات "ألفا" الأوكرانية ، أن استخدام تكنولوجيا الطائرات المسيرة جائ لتنفيذ مهام التسلل خلف خطوط العدو بسهولة .

وأكمل التقرير ، أن مجموعة من القوات الأوكرانية تعمل في منطقة زابوريجيا وتستخدم طائرات مسيرة ذاتية التفجير .

ولفت التقرير ، إلى أن وحدة " الفا " الأوكرانية أنشئت عام 1994 لمكافحة الإرهاب وأوكلت لها مهام جديدة مع بداية الحرب مع روسيا من أجل إلحاق خسائر كبيرة بالعدو .